Авиация РФ помогла выбить ИГ из Пальмиры

Боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» удалось выбить из сирийской Пальмиры благодаря поддержке подкрепления с воздуха. Об этом пишет местное издание «Аль-Масдар».

Силам правительственной армии удалось перегруппироваться после прибытия подкрепления. Затем они начали контрнаступление. Оно, как отмечает издание, сопровождалось «активной поддержкой российских ВКС и сирийских ВВС».

В итоге ранее потерянные позиции на высоте Джабал Тар и городские зерновые элеваторы были вновь возвращены правительственными силами. Однако пока подтверждения этой информации со стороны сирийского командования не было.

Как указывают журналисты, при атаке сирийской армии помогали российские спецназовцы, которые, помимо прочего, указывали цели для российских вертолетов.​