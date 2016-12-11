Россияне взяли серебро на КМ по биатлону в Словении

Сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Россию на соревнованиях представляли Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин.

Золото гонки досталось французам (Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фурад).

Французы показали результат в 1 час 11 минут 56,5 секунд и использовали семь дополнительных патронов на 16 огневых рубежах. Россияне отстали от французов на 15,7 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Бронзу соревнований взяли немцы (Эрик Лессер, Маттиас Дорфлер, Бенедикт Долль, Симон Шемп).