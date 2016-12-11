Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Пентагона Эштон Картер приехал в Багдад с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.

В планах Картера - встреча с премьер-министром страны, президентом курдского региона, а также командующим возглавляемой США коалиции, которая оказывает поддержку иракским войскам.

Как ожидается, Картер поднимет вопрос вооруженной операции США против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая проходит в Мосуле.