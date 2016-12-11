Путин выразил Эрдогану соболезнования после терактов

Президент Владимир Путин выступил с соболезнованиями в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана после произошедших накануне двух терактов в Стамбуле. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, это происшествие подтверждает востребованность в совместных усилиях по бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

Президент РФ решительно осудил нападение. Путин назвал его «подлым, циничным преступлением». Он также выразил уверенность, что исполнители и заказчики не уйдут от наказания.

Стоит отметить, что число жертв атак в Стамбуле достигло 38 человек.