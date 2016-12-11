В Киргизии принята новая конституция

Глава Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдобекова подтвердила, что итоги референдума позволили принять поправки в основной закон страны. Ее слова приводит РИА Новости.

«В соответствии с законом о референдуме ЦИК признает референдум состоявшимся, если в нем приняли участие более 30% избирателей. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 50% принявших участие в референдуме. Результаты очевидны», — пояснила она.

Стоит отметить, что в ходе референдума в Киргизии в работе информационной системы наблюдался сбой.

Президент страны Алмазбек Атамбаев во время голосования пообещал не потерять новый вариант конституции.