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11 декабря 2016, 20:33
Киргизия Конституция

В Киргизии принята новая конституция

Алмазбек Атамбаев на торжественном параде в честь 25-летия независимости Киргизии. Бишкек, 31 августа 2016
Алмазбек Атамбаев на торжественном параде в честь 25-летия независимости Киргизии. Бишкек, 31 августа 2016
Фото пресс-службы президента КР

Глава Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдобекова подтвердила, что итоги референдума позволили принять поправки в основной закон страны. Ее слова приводит РИА Новости.

«В соответствии с законом о референдуме ЦИК признает референдум состоявшимся, если в нем приняли участие более 30% избирателей. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 50% принявших участие в референдуме. Результаты очевидны», — пояснила она.

Стоит отметить, что в ходе референдума в Киргизии в работе информационной системы наблюдался сбой.

Президент страны Алмазбек Атамбаев во время голосования пообещал не потерять новый вариант конституции.

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