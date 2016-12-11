Михалков предложил направить экспертов в «Ельцин-центр»

Режиссер Никита Михалков призвал направить группу экспертов, в том числе историков и политологов, в для изучения экспозиции и деятельности «Ельцин-центра». Об этом сообщает «Интерфакс».

«На мой взгляд, необходимо собрать команду профессионалов-историков, политологов и специалистов, которые должны, проанализировав всю экспозицию, экспонаты и деятельность музея, внести в нее свои правки, если они сочтут это нужным», — заметил режиссер.

Ранее Михалков обратился к вдове первого президента Наине Ельциной с открытым письмом. В нем режиссер призвал более ответственно подойти к программам музея, которые, по его мнению, ежедневно разрушают национальное самосознание сотен детей.