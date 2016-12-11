Глава ExxonMobil согласился возглавить Госдеп США

Председатель совета директоров и генеральный директор нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил во время беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом, что для него будет большой честью занять пост главы Государственного департамента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

​По итогам встречи Тиллерсон отметил, что он уверен в выборе Трампом именно его кандидатуры на этот пост. Новый глава США объявит имя главы Госдепа в середине следующей недели.

«Он гораздо больше, чем бизнес-управляющий. Он игрок мирового класса. Он отвечает, я думаю, за самую большую компанию в мире», — отметил Трамп, говоря о Тиллерсоне. Кроме того, он отметил, что топ-менеджер хорошо знает многих мировых игроков. «Он заключает очень большие сделки в России, он заключает большие сделки. Для компании, а не для себя, для компании», — пояснил Трамп.