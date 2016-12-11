Глава ExxonMobil согласился возглавить Госдеп США
Председатель совета директоров и генеральный директор нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил во время беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом, что для него будет большой честью занять пост главы Государственного департамента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По итогам встречи Тиллерсон отметил, что он уверен в выборе Трампом именно его кандидатуры на этот пост. Новый глава США объявит имя главы Госдепа в середине следующей недели.
«Он гораздо больше, чем бизнес-управляющий. Он игрок мирового класса. Он отвечает, я думаю, за самую большую компанию в мире», — отметил Трамп, говоря о Тиллерсоне. Кроме того, он отметил, что топ-менеджер хорошо знает многих мировых игроков. «Он заключает очень большие сделки в России, он заключает большие сделки. Для компании, а не для себя, для компании», — пояснил Трамп.