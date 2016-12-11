Британский министр обороны отверг партнерство с Россией

Британский министр обороны Майкл Фэллон в интервью ВВС, которое цитирует Reuters, выступил с заявлением о том, что он готов к сотрудничеству с Россией, однако призвал не рассматривать РФ как партнера Запада.

В частности, Фэллон заявил о готовности к совместной работе с возможным новым главой Пентагона Джимом Мэттисом. При этом он отметил, что не считает Россию равным Западу партнером.

«Вместе с Мэттисом мы можем противостоять агрессии России, способствовать деэскалации отношении с Москвой, добиваться разрешения ситуации в Сирии. «Но мы не можем воспринимать Россию как равного партнера. Россия &mdash стратегический партнер Запада, и мы должны это понимать, — отметил министр.