В Петербурге активист НОДа напал на сотрудника «Коммерсанта»

В Петербурге активист Национально-освободительного движения избил фотокорреспондента издания «Коммерсантъ» Давида Френкеля. Инцидент произошел в центре города на Невском проспекте, передает «Фонтанка.ру».

На Френкеля напали, когда он возвращался со съемки несогласованного ЛГБТ-марша. Активист НОД сначала ударил по камере фотокорреспондента, а затем начал избивать его самого.

Данную информацию подтвердили в главном управлении МВД по Петербургу. Френкель подал заявление в 78-е отделение полиции. Между тем самого фотокорреспондента доставили в полицию якобы за то, что он помешал проведению акции НОДа.