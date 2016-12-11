11 декабря 2016, 19:03
Трамп высмеял заявление о вмешательстве РФ в выборы в США
Недавно избранный президент США Дональд Трамп ответил на сообщения в СМИ о том, что ЦРУ могло обнаружить участие России в проведении президентских выборов в Штатах. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, это смешно. Я думаю, что это еще одно оправдание. Я не верю в это», — такое заявление Трамп сделал в интервью Fox News.
По мнению нового президента США, подобную точку зрения могут продвигать в СМИ представители Демократической партии.
Отметим, ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол призвал признать RT и Sputnik в Штатах иноагентами, так как эти СМИ оказывали информационную поддержку Трампу.
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