11 декабря 2016, 12:08
СМИ назвали главу МИД Италии новым премьером страны
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони вызван президентом страны Серджо Маттареллой на беседу 11 декабря. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на официальное заявление пресс-службы.
Встреча Джентилони с главой государства начнется в 12:30 (14:30 мск).
Как уточняют СМИ, подобный вызов может говорить о намерении президента предложить главе МИД пост премьер-министра Италии.
Напомним, прежний премьер страны Маттео Ренци ушел в отставку 7 декабря. Он пошел на такой шаг после того, как итальянцы на референдуме не приняли его предложения по конституционной реформе.
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