Сотни туристов оказались в ловушке на вершине горы в Японии

В Японии более 300 туристов застряли на вершине горы Хакодатэ в префектуре Хоккайдо) после того, как на канатной дороге произошел несчастный случай. Об этом сообщает Kyodo.

В тот момент, когда сотрудник технической службы проверял смазку на механизмах канатной дороги, его бедра зажало механизмом блока, в результате чего тот получил тяжелые травмы. В настоящий момент жизни мужчины ничто не угрожает.

Однако компании-владельцу канатной дороги пришлось вызвать такси, чтобы на машинах вывезти застрявших туристов. Многие из них начали пеший спуск вниз.

Отметим, что гора Хакодатэ является популярной туристической достопримечательностью.