СМИ сообщили о захвате ИГ Пальмиры

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» могла вновь захватить древний сирийский город Пальмира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq.

По данным журналистов, захват был осуществлен после того, как российские ВКС нанесли серию авиаударов по боевикам. Целью ударов было помешать боевикам занять позиции в городе. Вследствие ударов террористы ушли на окраины города.

Однако боевикам удалось захватить замок неподалеку от Пальмиры. Через несколько часов был организован захват всего города.

Между тем в Минобороны России заявили, что бомбардировки осуществлялись в нежилых кварталах Пальмиры, а всего в ходе операции удалось ликвидировать 300 боевиков.