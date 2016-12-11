11 декабря 2016, 16:45
Главе МИД Италии поручили сформировать правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил министру иностранных дел страны Паоло Джентилони сформировать новое правительство. Об этом сообщает Associated Press.
Главе МИДа был вручен соответствующий мандат. В свою очередь, Джентилони заявил, что выполнит поставленную перед ним задачу в кратчайшие сроки, передает Reuters.
Глава Италии рассматривает Джентилони в качестве одного из кандидатов на должность нового премьер-министра страны.
Ранее сообщалось, что Маттарелла вызвал Джентилони на беседу. Это произошло после отставки прежнего премьера Италии Маттео Ренци.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое