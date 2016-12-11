Анкара заподозрила курдов в организации новых терактов

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что турецкие власти подозревают в организации терактов 10 декабря в Стамбуле запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана.

«Это еще не точно, но есть основания подозревать РПК», — приводит его слова телеканал CNN Turk.

Всего, по словам, вице-премьера, при терактах было использовано 300-400 килограммов взрывчатки.

Согласно последней информации, при взрывах погибли 29 человек, 27 из них — полицейские, а число пострадавших достигло 166 человек.

Взрывы в Стамбуле прогремели около футбольного стадиона в районе Бешикташ, а также в местном парке недалеко от стадиона после футбольного матча.