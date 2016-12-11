Курды заявили об организации терактов в Стамбуле

Курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность за два взрыва в Стамбуле, которые произошли 10 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган организовал заседание по вопросам безопасности после двойного теракта.

Стоит отметить, что «Ястребы свободы Курдистана» являются ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. Ранее в Анкаре уже заявляли о возможной ответственности курдов за эти теракты.

Напомним, при взрывах погибли 38 человек, 155 пострадали.