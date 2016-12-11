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11 декабря 2016, 13:21
история Никита Михалков

Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной

Никита Михалков
Никита Михалков
Наталья Четверикова

Режиссер Никита Михалков написал открытое письмо вдове первого президента России Наине Ельциной. Он заявил, что сожалеет о том, что огорчил Ельцину своими заявлениями. Письмо Михалкова приводит РИА Новости.

«Я глубоко сожалею, что доставил Вам огорчение, но уверен, что Вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом. Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», — написал Михалков.

Одновременно режиссер призвал вдову экс-президента проявить больше объективности при разработке программ «Ельцин-центра». Он отметил, что нужно отделять зерна от плевел и попробовать оценить правление Ельцина с позиции людей, которые «не могут согласиться с необъективной и идеологизированной трактовкой нашей истории». Михалков отметил, что решение Наины Ельциной скорректировать программы центра «будет самым мудрым поступком в защиту имени и памяти Бориса Николаевича».

Отметим, ранее режиссер заявил, что работа «Ельцин-центра» может ежедневно разрушать национальное самосознание сотен детей, так как он презентует необъективную оценку истории России. Наина Ельцина в ответ назвала заявления Михалкова лживыми.

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