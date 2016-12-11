Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной

Режиссер Никита Михалков написал открытое письмо вдове первого президента России Наине Ельциной. Он заявил, что сожалеет о том, что огорчил Ельцину своими заявлениями. Письмо Михалкова приводит РИА Новости.

«Я глубоко сожалею, что доставил Вам огорчение, но уверен, что Вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом. Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», — написал Михалков.

Одновременно режиссер призвал вдову экс-президента проявить больше объективности при разработке программ «Ельцин-центра». Он отметил, что нужно отделять зерна от плевел и попробовать оценить правление Ельцина с позиции людей, которые «не могут согласиться с необъективной и идеологизированной трактовкой нашей истории». Михалков отметил, что решение Наины Ельциной скорректировать программы центра «будет самым мудрым поступком в защиту имени и памяти Бориса Николаевича».

Отметим, ранее режиссер заявил, что работа «Ельцин-центра» может ежедневно разрушать национальное самосознание сотен детей, так как он презентует необъективную оценку истории России. Наина Ельцина в ответ назвала заявления Михалкова лживыми.