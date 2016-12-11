11 декабря 2016, 14:05
Глава Киргизии пообещал не потерять новую конституцию
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время голосования на выборах в органы местного самоуправления и референдуме по поправкам к конституции страны пообещал не потерять новый вариант конституции, сообщает Zanoza.kg.
Президент голосовал на участке №1209 в столице Киргизии Бишкеке.
«В случае принятия новой конституции я обещаю ее подписать и не терять ее», — отметил Атамбаев.
Президент пообещал нести за это личную ответственность.
Отметим, в октябре власти страны официально подтвердили отсутствие оригинала конституции Киргизии в виде окончательного текста с подписями должностных лиц.
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