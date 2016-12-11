В Нижнекамске пожар в цеху привел к гибели пяти человек

В Татарстане в городе Нижнекамск в цеху по производству пластиковых изделий возник пожар. Жертвами возгорания, как сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану. стали пять человек.

Пожар возник по адресу улица Центральная, дом 77. Его площадь составила около 100 квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчеров в 4:55 мск. Он был локализован в 5:17 мск. В тушении пожара участвовали 68 человек и 18 единиц техники.