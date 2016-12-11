11 декабря 2016, 15:17
Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Онищенко по запросу Киева
Интерпол отказался объявлять в международный розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко по запросу Украины. Об этом сообщает «Главком».
Эту информацию подтвердил адвокат депутата Олег Ищенко.
«Подавала украинская сторона документы в Интерпол? Да, подавала. Но ей отказали. Хотите узнать мотивы? Интерпол считает, что это дело — политическое преследование, и не стал объявлять в розыск», — отметил он.
Правозащитник сослался в своих словах на лондонских адвокатов.
Отметим, что на Украине Онищенко подозревают в хищении госимущества и государственной измене. Сам депутат недавно рассказал о коррумпированности украинской верхушки.
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