Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Онищенко по запросу Киева

Интерпол отказался объявлять в международный розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко по запросу Украины. Об этом сообщает «Главком».

Эту информацию подтвердил адвокат депутата Олег Ищенко.

«Подавала украинская сторона документы в Интерпол? Да, подавала. Но ей отказали. Хотите узнать мотивы? Интерпол считает, что это дело — политическое преследование, и не стал объявлять в розыск», — отметил он.

Правозащитник сослался в своих словах на лондонских адвокатов.

Отметим, что на Украине Онищенко подозревают в хищении госимущества и государственной измене. Сам депутат недавно рассказал о коррумпированности украинской верхушки.