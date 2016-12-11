Супруга главы отдела МВД Отрадного погибла при нападении

Начальник отдела полиции города Отрадного Самарской области, а также его жена подверглись нападению в собственном доме. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По ее словам ,нападение произошло нынешней ночью в поселке Смышляевке Волжского района Самарской области на улице Озерной. «По предварительным данным, трое злоумышленников нанесли телесные повреждения хозяину дома и его супруге, в результате которых она скончалась», — пояснила Волк.

В настоящее время в область выехали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.