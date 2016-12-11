Власти признали захват Пальмиры боевиками ИГ

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази заявил, что расположенный в регионе древний город Пальмира действительно был захвачен боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийский телеканал Al Ikhbariyah.

«Армия делает все возможное для того, чтобы не позволить террористам удержать Пальмиру», — рассказал губернатор. По его словам, в настоящее время правительственные войска находятся у окраин города.

Отметим, ранее стало известно, что боевики ИГ снова взяли Пальмиру после воздушной атаки правительственных сил при поддержке ВКС РФ. В настоящее время российские ВКС не наносят удары по мирным кварталам города.