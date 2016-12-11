В Приднестровье начались выборы президента

В непризнанной Приднестровской молдавской республике стартовали выборы президента. Об этом в воскресенье сообщает Центральная избирательная комиссия ПМР.

Участки заработали в 7:00 местного времени и будут работать до 20:00.

Всего в выборах могут принять участие около 417 тысяч жителей.

На пост президента претендуют действующий президент Евгений Шевчук, а также председатель парламента Вадим Красносельский, депутат Верховного Совета Олег Хоржан, прокурор Александр Дели, директор Тираспольского филиала Одесской юридической академии Владимир Григорьев и безработная Ирина Василакий.

Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна составить не менее 25% от общего числа избирателей.