11 декабря 2016, 18:06
СМИ сообщили о приезде в Японию делегации для подготовки визита Путина
Около сотни представителей правительства РФ приехали в японскую префектуру Ямагути, чтобы заняться подготовкой визита президента Владимира Путина в страну. Об этом сообщает NHK.
Представители делегации будут задействованы в проверке соблюдения мер безопасности на месте проведения саммита и вокруг него.
Данная группа - уже вторая по счету. Первая делегация побывала в Японии восемь дней назад для ознакомления с объектами перед проведением саммита.
Ранее сообщалось, что Белый дом остался недоволен решением Японии пригласить Путина в Токио.
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