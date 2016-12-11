СМИ сообщили о приезде в Японию делегации для подготовки визита Путина

Около сотни представителей правительства РФ приехали в японскую префектуру Ямагути, чтобы заняться подготовкой визита президента Владимира Путина в страну. Об этом сообщает NHK.

Представители делегации будут задействованы в проверке соблюдения мер безопасности на месте проведения саммита и вокруг него.

Данная группа - уже вторая по счету. Первая делегация побывала в Японии восемь дней назад для ознакомления с объектами перед проведением саммита.

Ранее сообщалось, что Белый дом остался недоволен решением Японии пригласить Путина в Токио.