СМИ рассказали о реакции США на поездку Путина в Токио

Белый дом в течение прошедшего месяца неоднократно выражал Японии недовольство в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина в Токио. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Вашингтон мотивировал свою позицию тем, что данный визит может ослабить давление стран «большой семерки» на экономику России. Кроме того, в США заявили, что критически относятся к «аннексии Крыма Россией», а также к «поддержке сирийского правительства президента Башара Асада».​

Однако Япония не приняла во внимание возражения США. Страна все же решила официально организовать встречу Путина с премьером страны Синдзо Абэ.

Поездка Путина в Японию пройдет в период с 15 по 16 декабря.