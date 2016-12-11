Макфол призвал приравнять RT и Sputnik к иноагентам

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что российский телеканал RT и агентство Sputnik можно приравнять к «иностранным агентам». Этому посвящена его колонка в The Washington Post.

«Мы знаем, что контролируемые российским правительством "СМИ", как, например, RT и Sputnik, открыто поддерживали одного кандидата — Дональда Трампа. Sputnik даже использовал в твиттере хэштэг #CrookedHillary ("нечестная Хиллари")», — отметил Макфол.

По словам бывшего посла, в Штатах есть закон, запрещающий иностранным государствам финансово поддерживать кандидатов в президенты, а в данном случае речь идет о так называемой «натуральной» поддержке.

«Должны ли сотрудники Sputnik и RT аккредитовываться как журналисты или же как иностранные агенты согласно Закону о регистрации иностранных агентов? Я не знаю, но нам нужно это выяснить», — задался вопросом Макфол.