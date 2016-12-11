Глава RT ответила на слова Макфола об иноагентах

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян ответила на предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола о признании RT и Sputnik «иностранными агентами» в США. По ее мнению, это предложение связано с критикой данными СМИ деятельности дипломата. Заявление Симоньян приводится на сайте RT.

«По-моему, Макфол просто на нас обиделся. Мы его часто критикуем, критикуем справедливо, потому что мало мы знаем людей, которые будучи призванными налаживать отношения между двумя странами, умудрились внести столько личного вклада, чтобы эти отношения испортить», - отметила главред.

По мнению Симоньян, Макфол «очень много сделал для того, чтобы взращивать антироссийскую истерию».

Ранее экс-посол выступил с подобным предложением, заявив, что RT и Sputnik могли оказывать поддержку избранному президенту США Дональду Трампу.