Сборная Латвии по скелетону решила бойкотировать ЧМ в Сочи

Сборная Латвии по скелетону, в том числе действующий обладатель титула чемпиона мира Мартин Дукурс, решила бойкотировать чемпионат мира 2017 года в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте сборной Латвии.

«Прошло достаточно времени с первых публикаций WADA и МОК насчет грязных атлетов в нашем виде спорта. Как члены сообщества скелетона мы чувствуем, что можно сделать еще больше, чтобы все было правильно. И теперь, после поступившей новой информации, мы говорим "хватит"», - отметили в сборной.

Спортсмены подчеркнули, что они были бы рады принять участие в чемпионате мира «на любой трассе планеты», однако не будут выступать в мероприятии в Сочи, «где в 2014 году был украден дух олимпийского движения».