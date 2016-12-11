Мемория. Александр Солженицын

11 декабря 1918 года родился писатель Александр Солженицын

Личное дело

Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын (1918 – 2008) родился в Кисловодске в семье русского крестьянина Исаакия Семёновича Солженицына. Мать — Таисия Захаровна Щербак, была украинкой, дочерью богатого землевладельца. Отец погиб за полгода до рождения сына в результате несчастного случая на охоте. Писатель позднее изобразил его под именем Сани (Исаакия) Лаженицына в эпопее «Красное колесо».

Революции 1917 года и Гражданская война привели к полному разорению семьи. Оставив сына, которому не было и трех лет, на попечение родных в Кисловодске, мать подалась в Ростов-на-Дону – только там можно было найти работу. Мальчик рос, опекаемый семейством Щербаков — дедом, бабушкой, тётями и дядями. Лишь зимой 1925 – 1926 годов Таисия Захаровна забрала сына в Ростов. Там он учился с 1926 по 1936 год в школе № 15.

Жили бедно. В младших классах Солженицын носил крестильный крестик и даже получил выговор за посещение церкви. Сначала не хотел вступать в пионеры, но под влиянием школы принял коммунистическую идеологию и к ее окончанию вступил в комсомол. В старших классах увлёкся литературой, начал писать эссе и стихотворения; интересовался историей, общественной жизнью.

Сразу после окончания школы в 1936 году поступил на физико-математический факультет Ростовского государственного университета – в основном потому, что на физмате были исключительно образованные и яркие преподаватели. В университете Солженицын учился на «отлично», был сталинским стипендиатом. Одновременно с занятиями математикой, самостоятельно изучал историю и марксизм-ленинизм, продолжал литературные опыты.

С отличием окончив университет в 1941 году, Солженицын получил квалификацию преподавателя и научного работника II разряда в области математики. Деканат рекомендовал его на должность ассистента вуза или в аспирантуру.

С самого начала литературной деятельности юноша интересовался историей Первой мировой войны и революции. В 1937 году начал собирать материалы по «Самсоновской катастрофе», написал первые главы «Августа Четырнадцатого». В 1939 году, еще во время учебы в ростовском Университете, поступил на заочное отделение факультета литературы московского Института философии, литературы и истории. Однако обучение было прервано войной.

В апреле 1940 года, будучи студентом, женился на Наталье Решетовской, с которой был знаком с 1936 года.

Когда началась Великая Отечественная война, Солженицын не был мобилизован, так как был признан ограниченно годным по состоянию здоровья. После окончания университета в сентябре 1941 года получил распределение школьным учителем в Морозовск Ростовской области. Однако он активно добивался отправки на фронт, и уже 18 октября был призван в Красную армию и определён ездовым в 74-й транспортно-гужевой батальон.

Через полгода был направлен в артиллерийское училище в Кострому, откуда в ноябре 1942 года был выпущен лейтенантом и направлен в Саранск в запасной артиллерийский разведывательный полк по формированию дивизионов артиллерийской инструментальной разведки.

В действующую армию попал только в марте 1943 года в качестве командира 2-й батареи звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона 44-й пушечной артиллерийской бригады (ПАБР) 63-й армии на Центральном и Брянском фронтах.

В августе 1943 года Солженицын был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за выявление трёх замаскированных батарей и основной группировки артиллерии противника на участке Малиновец — Сетуха — Большой Малиновец. В сентябре 1943 года ему было присвоено звание старшего лейтенанта.

С весны 1944 года командовал батареей звуковой разведки 68-й Севско-Речицкой пушечной артиллерийской бригады 48-й армии 2-го Белорусского фронта. Прошел от Орла до Восточной Пруссии.

В мае 1944 года получил звание капитана, а в июле того же года был награждён орденом Красной Звезды за звуковое обнаружение двух неприятельских батарей и корректировку огня по ним.

На фронте Солженицын вёл дневник, много писал, отправляя свои произведения московским литераторам для рецензии. Тогда же начал критически относиться к Сталину (за «искажение ленинизма»), хранил в личных вещах «резолюцию», в которой сравнивал сталинские порядки с крепостным правом и говорил о создании после войны «организации» для восстановления «ленинских» норм. В письмах своему старому другу Николаю Виткевичу ругал «Пахана», под которым угадывался Сталин,

Письма вызвали подозрение военной цензуры. 2 февраля 1945 года последовало телеграфное распоряжение замначальника Главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР генерал-лейтенанта Бабича о немедленном аресте Солженицына и доставке его в Москву.

9 февраля Солженицын в помещении штаба подразделения был арестован, лишён воинского звания капитана и отправлен в Москву, в Лубянскую тюрьму.

Допросы продолжались почти три месяца - с 20 февраля по 25 мая 1945 года. 7 июля Солженицын был заочно приговорён по знаменитой 58-й статье Особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения.

Отбывал срок сначала в лагере Новый Иерусалим, потом в на стройке в Москве. В июне 1946 года был переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД и в сентябре направлен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске. Через пять месяцев был переведен на «шарашку» в Загорск, а в июле 1947 года — в аналогичное заведение в Марфине на севере Москвы. Там он работал по специальности — математиком.

В Марфине Солженицын начал работу над автобиографической поэмой «Дороженька» и повестью «Люби революцию», которая задумывалась как прозаическое продолжение «Дороженьки». Позднее последние дни на Марфинской шарашке описаны Солженицыным в романе «В круге первом», где сам он выведен под именем Глеба Нержина, а его сокамерники Дмитрий Панин и Лев Копелев — Дмитрия Сологдина и Льва Рубина.

В декабре 1948 года жена заочно развелась с Солженицыным.

В мае 1950 года из-за размолвки с начальством «шарашки» он был переведен в Бутырскую тюрьму, а в августе был направлен в Степлаг — особый лагерь в Экибастузе на севере Казахстана, где провел почти треть своего срока заключения — с августа 1950 по февраль 1953 года. Был на общих работах, участвовал в забастовке заключенных. Позднее лагерная жизнь была отражена им в рассказе «Щ-854» (был опубликован в журнале «Новый мир» под названием «Один день Ивана Денисовича»), а забастовка — в киносценарии «Знают истину танки».

Зимой 1952 года у Солженицына был обнаружен рак яичка. Операцию ему сделали в лагере.

13 февраля 1953 года был освобождён и отправлен в ссылку на поселение «навечно» в село Берлик Джамбульской области (Южный Казахстан). Работал учителем математики и физики в 8—10-м классах местной средней школы имени Кирова.

К концу 1953 года здоровье Солженицына резко ухудшилось, обследование выявило раковую опухоль, и в январе 1954 года он был направлен в Ташкент на лечение, которое ало хорошие результаты. Болезнь, лечение и больничные впечатления легли в основу повести «Раковый корпус», которая была задумана весной 1955 года.

Находясь в заключении, Солженицын полностью разочаровался в марксизме, склонившись к православно-патриотическим идеям. В Экибастузе сочинял стихотворения, поэмы («Дороженька», «Прусские ночи») и пьесы в стихах («Пленники», «Пир победителей») и заучивал их наизусть. В ссылке написал пьесу о лагере «Республика Труда», роман «В круге первом» (о своём пребывании на «шарашке») и очерк «Протеревши глаза („Горе от ума“ глазами зэка)»

В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР Солженицын был освобождён без реабилитации «за отсутствием в его действиях состава преступления» и уже в августе возвратился из ссылки в Центральную Россию. Жил в деревне Мильцево (ныне Гусь-Хрустальный район Владимирской области), преподавал математику и электротехнику (физику) в 8—10 классах Мезиновской средней школы. В ноябре 1956 года к нему вернулась жена и 2 февраля 1957 года они повторно зарегистрировали брак. Этот период жизни писателя нашел отражение в рассказе «Матрёнин двор».

6 февраля 1957 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР Солженицын был полностью реабилитирован.

С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии в средней школе № 2.

В 1961 году под впечатлением от выступления Александра Твардовского, в то время занимавшего пост редактора журнала «Новый мир», на XXII съезде КПСС, Солженицын передал ему рассказ «Щ-854», изъяв оттуда заведомо не проходимые через советскую цензуру фрагменты. Твардовский, высоко оценивший рассказ, пригласил автора в Москву и стал добиваться публикации произведения. Н. С. Хрущёв преодолел сопротивление членов Политбюро и разрешил публикацию. Рассказ был напечатан в журнале «Новый мир» (№ 11, 1962) под названием «Один день Ивана Денисовича». сразу же переиздан и переведён на иностранные языки.

30 декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз писателей СССР. В следующем году в «Новом мире» были напечатаны рассказы «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка».

Рассказы Солженицына, резко выделявшиеся на фоне произведений того времени поднимаемыми темами и гражданской смелостью, вызвали огромное количество откликов, в том числе и бывших заключённых. Письма, приходившие Солженицыну от читателей «Ивана Денисовича», положили начало «Архипелагу ГУЛАГ».

Летом 1964 года пятая, усечённая «под цензуру», редакция романа «В круге первом» была принята «Новым миром» и поставлена в план печати в 1965 году. Твардовский, ознакомившись с рукописью романа «Раковый корпус», даже предложил его для прочтения Хрущёву. В это же время Солженицын встретился с Шаламовым, ранее благожелательно отозвавшимся об «Иване Денисовиче», и предложил ему совместно работать над «Архипелагом».

Осенью 1964 года пьеса «Свеча на ветру» была принята к постановке в Театре имени Ленинского комсомола в Москве.

В том же 1964 году Солженицын впервые отдал своё произведение в самиздат — это был цикл «стихов в прозе» под общим названием «Крохотки». Через самиздат они проникли за границу и под названием «Этюды и крохотные рассказы» были напечатаны в октябре 1964 года во Франкфурте в журнале «Грани» (№ 56) — это была первая публикация произведения Солженицына в зарубежной русской прессе.

В 1965 году писатель ездил в Тамбовскую область с Б. А. Можаевым для сбора материалов о крестьянском восстании, начал первую и пятую части «Архипелага», закончил работу над рассказами «Как жаль» и «Захар-Калита».

Однако после прихода к власти Л.И. Брежнева, над писателем стали сгущаться тучи, он практически потерял возможность легально печататься. Четыре рассказа, предложенные им редакциям «Огонька», «Октября», «Литературной России» и «Москвы», были отвергнуты. Уже готовый набор рассказа «Захар-Калита» в «Известиях» был рассыпан. Также в печати рассказа отказала «Правда».

В сентябре 1965 года КГБ провёл обыск на квартире друга Солженицына В. Л. Теуша, у которого писатель хранил часть своего архива. Были изъяты рукописи стихов, «В круге первом», «Крохоток», пьес «Республика труда» и «Пир победителей».

В 1966 году Солженицын начал активную общественную деятельность – одни за другим следовали встречи, выступления, интервью иностранным журналистам. 24 октября выступил с чтением отрывков из своих произведений в Институте атомной энергии им. Курчатова, 30 ноября — на вечере в Институте востоковедения в Москве. Тогда же стал распространять в самиздате свои романы «В круге первом» и «Раковый корпус».

В феврале 1967 года Солженицын закончил «Архипелаг ГУЛАГ» — по авторскому определению, «опыт художественного исследования».

В мае 1967 года разослал знаменитое «Письмо съезду» Союза писателей СССР, получившее широкую известность среди советской интеллигенции и на Западе. Письмо стало судьбоносным для Солженицына: опубликованное практически всеми мировыми СМИ, оно сделало его признанным лидером советской неофициальной литературы.

В 1968 году, когда в США и Западной Европе были без разрешения Солженицына опубликованы его романы «В круге первом» и «Раковый корпус», советская пресса начала против него пропагандистскую кампанию, он был исключён из Союза писателей СССР.

В августе того же года Солженицын познакомился с Наталией Светловой, которая была младше писателя на 20 лет. У них завязался роман. Добившись с большими трудностями развода с первой женой, официально писатель смог жениться на Светловой лишь в 1973 году. Она стала его секретарём, помощником, редактором его произведений, составителем собраний сочинений и матерью его сыновей - Ермолая (1970), Игната (1972) и Степана (1973).

После исключения из Союза писателей Солженицын стал открыто заявлять о своих православно-патриотических убеждениях и резко критиковать власть.

В 1970 году Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». После этого в советских газетах была организована мощная пропагандистская кампания против писателя, вплоть до публикации в советской прессе «открытого письма Солженицыну» Дина Рида. Советские власти предлагали Солженицыну уехать из страны, но он отказался.

Летом 1971 года в Париже вышел роман Солженицына «Август Четырнадцатого», в котором ярко выражены православно-патриотические взгляды автора. В 1972—1973 годах писатель работал над эпопеей «Красное колесо», активной диссидентской деятельности не вёл, однако во второй половине 1973 года отношения между властью и диссидентами обострились, что затронуло и Солженицына.

23 августа 1973 года дал большое интервью иностранным корреспондентам. В тот же день КГБ задержал одну из помощниц писателя Елизавету Воронянскую. В ходе допроса её вынудили выдать местонахождение одного экземпляра рукописи «Архипелага ГУЛАГ». Вернувшись домой, она повесилась. Узнав о случившемся, Солженицын распорядился начать печатание «Архипелага» на Западе. Тогда же он отправил руководству СССР «Письмо вождям Советского Союза», в котором призвал отказаться от коммунистической идеологии и сделать шаги по превращению СССР в русское национальное государство.

После этого в СССР началась мощная пропагандистская кампания против диссидентов. 31 августа в газете «Правда» было напечатано открытое письмо группы советских писателей с осуждением Солженицына и А. Д. Сахарова, «клевещущих на наш государственный и общественный строй».

После того, как в последних числах декабря 1973 года было объявлено о выходе в свет первого тома «Архипелага ГУЛАГа», в советских средствах массовой информации началась массированная кампания очернения Солженицына как предателя родины с ярлыком «литературного власовца».

7 января 1974 года выход «Архипелага ГУЛАГ» и меры «пресечения антисоветской деятельности» Солженицына были обсуждены на заседании Политбюро. За высылку писателя высказался Ю. В. Андропов, за арест и ссылку — Косыгин, Брежнев, Подгорный, Шелепин и Громыко. Возобладало мнение Андропова. 12 февраля Солженицын был арестован, обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. На следующий день он был выслан из СССР. На самолёте его доставили в ФРГ.

Уже 14 февраля был издан приказ «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А. И.». В соответствии с ни были уничтожены номера журналов «Новый мир»: № 11 за 1962 год (в нём был опубликован рассказ «Один день Ивана Денисовича»), № 1 за 1963 год (с рассказами «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка»), № 7 за 1963 год (с рассказом «Для пользы дела») и № 1 за 1966 год (с рассказом «Захар-Калита»); «Роман-газета» № 1 за 1963 год и отдельные издания.

Издания уничтожались «разрезанием на мелкие части», о чём составлялся соответствующий акт, подписанный заведующим библиотекой и её сотрудниками, уничтожавшими журналы.

29 марта семья Солженицына также покинула СССР. Архив и военные награды писателя помог тайно вывезти за рубеж помощник военного атташе США Вильям Одом.

После высылки Солженицын совершил путешествие по Северной Европе, в результате которого решил поселиться в Цюрихе, Швейцария.

Летом 1974 года на гонорары от публикации «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» для помощи политическим заключённым в СССР. На средства фонда отправлялись посылки и денежные переводы в места заключения, легальная и нелегальная материальная помощь семьям заключённых.

В 1974—1975 годах в Цюрихе собирал материалы о жизни Ленина в эмиграции для эпопеи «Красное Колесо), окончил и издал мемуары «Бодался телёнок с дубом».

Летом 1975 года Солженицын посетил Вашингтон и Нью-Йорк, выступил с речами на съезде профсоюзов и в Конгрессе США. В своих выступлениях Солженицын резко критиковал коммунистический режим и идеологию, призывал США отказаться от сотрудничества с СССР и политики разрядки.

В апреле 1976 года Солженицын оставил Швейцарию и переехал с семьёй в США. Поселился в городке Кавендиш (штат Вермонт), где продолжил работу над «Красным Колесом», для чего провёл два месяца в русском эмигрантском архиве в Институте Гувера.

С представителями прессы и общественности общался редко, из-за чего прослыл «вермонтским затворником».

С началом Перестройки официальное отношение в СССР к творчеству и деятельности Солженицына стало меняться. Начали публиковаться его произведения.

18 сентября 1990 года одновременно в «Литературной газете» и «Комсомольской правде» была опубликована статья Солженицына о путях возрождения страны «Как нам обустроить Россию». Статья развивала давние мысли писателя, высказанные им ранее в «Письме вождям Советского Союза» и публицистических работах. Авторский гонорар за эту статью Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Статья вызвала огромное количество откликов.

В том же 1990 году Солженицыну было восстановлено советское гражданство, а в конце года он уже был удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».

27 мая 1994 года Солженицын вместе с семьёй вернулся на родину, прилетев из США в Магадан. Он проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в столице, где поселился в Козицком переулке.

В 1997 году был избран действительным членом Российской академии наук. В 1998 году был награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного, однако от награды отказался: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу». В том же году издал объёмное историко-публицистическое сочинение «Россия в обвале», содержащее размышления об изменениях, произошедших в России в 1990-х годах, и о положении страны, в котором резко осудил реформы, проведённые правительством Ельцина — Гайдара — Чубайса, и действия российских властей в Чечне.

В конце 2002 года писатель перенёс гипертонический криз, тяжело болел, но продолжал писать. Вместе с женой Наталией — президентом Фонда Александра Солженицына — работал над подготовкой и изданием своего 30-томного собрания сочинений. Последние годы жизни писатель провёл в Москве и на подмосковной даче.

В 2007 году был награждён Государственной премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Поздравить писателя с вручением премии приехал лично президент России В.В. Путин с супругой.

Александр Солженицын умер 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в своём доме в Троице-Лыкове от острой сердечной недостаточности. Похоронен в некрополе Донского монастыря.

Чем знаменит

Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын – одна из наиболее ярких и значимых фигур диссидентского движения в СССР. В течение двух десятилетий он активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.

Отличительной особенностью произведений Солженицына, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, является документальность: у большинства его персонажей есть реальные прототипы, с которыми писатель был лично знаком.

Творчество и взгляды Александра Солженицына неоднократно подвергались критике, в том числе и со стороны представителей диссидентского движения. В частности, его критиковали за идеализацию царской России, «религиозно-патриархальный романтизм», оправдание сотрудничества советских военнопленных с немцами во время Великой Отечественной войны, обвиняли в духовном расколе эмиграции и нетерпимости к инакомыслию.

О чем надо знать

Знаменитое письмо Александра Солженицына IV Съезду Союза писателей СССР 16 мая 1967 года считается переломным для истории послесталинского советского литературного процесса.

«Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями… <…> За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. <…>

Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики», - говорилось в письме.

Солженицын предложил Съезду «чётко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем чтобы невозможно стало повторение беззаконий».

Письмо было разослано Солженицыным по почте в 250 адресов. Один экземпляр был принесен автором лично в технический секретариат съезда и сдан под расписку.

Оно спровоцировало то, что сам Солженицын позже назвал «писательским бунтом» — дискуссию о свободе слова, равной которой по открытости и смелости в СССР не было ни до, ни после.

«Письмо А. И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества», - отозвались коллективным письмом К. Паустовский, В. Каверин, Б. Балтер, В. Тендряков, Ф. Искандер, Ю. Трифонов, Б. Сарнов, Ф. Светов, А. Галич и многие другие писатели - всего около 90 подписей.

«Письмо, которое должно было стать на съезде одним из программных,— скрыли. Чего этим добились? Письмо за две недели уже распространено в тысячах экземпляров <...> Еще через две недели не будет ни одного человека в России, и не только в России, кто его не прочитал бы. В мощной организации, состоящей из шести тысяч членов, мы, члены, не имеем даже права публично заявить о своем мнении», - написал в том же мае 67-го в поддержку письма Солженицына Виктор Соснора.

В свою очередь Корней Чуковский записал у себя в дневнике: «Сегодня приехал Солженицын, румяный, бородатый, счастливый. <...> Оказывается, он написал письмо Съезду писателей, начинающемуся 22 мая,— предъявляя ему безумные требования — полной свободы печати (отмена цензуры). <...> Я горячо ему сочувствовал — замечателен его героизм, талантливость его видна в каждом слове, но — ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду...».

Письмо Солженицына многократно публиковалось на Западе. На родине же писателя впервые было напечатано лишь спустя 22 года — в 1989 году.

Прямая речь

А. А. Ахматова о рассказе «Матрёнин двор»: «Это пострашнее „Ивана Денисовича“… Там можно всё на культ личности спихнуть, а тут… Ведь это у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги…»

Из письма Михаила Шолохова в секретариат Союза писателей (8.09.1967): «У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне (в частности после его письма съезду писателей в мае этого года), что он — душевнобольной человек, страдающий манией величия. <...> Но если это так, то человеку нельзя доверять перо: злобный сумасшедший, потерявший контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесет огромную опасность всем читателям и молодым особенно. Если же Солженицын психически нормальный, то тогда он по существу открытый и злобный антисоветский человек. И в том и в другом случае Солженицыну не место в рядах ССП. Я безоговорочно за то, чтобы Солженицына из Союза советских писателей исключить».

В. В. Путин о Солженицыне: «Солженицын — органичный и убеждённый государственник. Он мог выступать против существующего режима, быть несогласным с властью, но государство было для него константой».

8 фактов об Александре Солженицыне

Во время учебы в Ростовском университете, Солженицын сильно увлекся театром, и даже летом 1938 года пытался поступить в театральную школу Ю. А. Завадского, но неудачно.

В августе 1939 года Солженицын совершил с друзьями путешествие на байдарке по Волге. Жизнь писателя с этого времени и до апреля 1945 года описана им в автобиографической поэме «Дороженька» (1947—1952).

В конце 1963 года редакция журнала «Новый мир» и Центральный государственный архив литературы и искусства выдвинули рассказ «Один день Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии за 1964 год. Однако в результате голосования Комитета по премиям предложение было отклонено.

От первой публикации произведения Солженицына до присуждения ему Нобелевской премии прошло всего восемь лет — такого в истории Нобелевских премий по литературе не случалось ни до, ни после.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов в КГБ было создано специальное подразделение, занимавшееся исключительно оперативной разработкой Солженицына,— 9-й отдел 5-го управления. В августе 1971 года КГБ провёл операцию по физическому устранению Солженицына — во время поездки в Новочеркасск ему скрытно был сделан укол неизвестного ядовитого вещества (предположительно, рицинина). Писатель после этого выжил, но долго и тяжело болел.

В апреле 1992 года кинорежиссёр Станислав Говорухин посетил Солженицына в его доме в Вермонте, где снял телевизионный фильм «Александр Солженицын» в двух частях.

В марте 1993 года личным распоряжением президента Б. Ельцина писателю была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыкове (площадь участка 4,35га) на правах пожизненного наследуемого владения. Солженицыны спроектировали и построили там двухэтажный кирпичный дом с большим холлом, застеклённой галереей, гостиной с камином, концертным роялем и библиотекой.

В сентябре 2009 года приказом министра образования и науки России обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русской литературе ХХ века был дополнен изучением фрагментов произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сокращённую в четыре раза «школьную» версию с полным сохранением структуры произведения подготовила к печати вдова писателя. Ранее в школьную программу уже вошли повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матрёнин двор».

Материалы об Александре Солженицыне

Сараскина Л. И. Александр Солженицын.

«Вам мало того позора?». Письмо Александра Солженицына съезду писателей

Биография Александра Солженицына в Лентапедии

Вайль П., Генис А. Поиски жанра. Александр Солженицын

Статья об Александре Солженицыне в русской Википедии