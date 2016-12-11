В Стамбуле прогремело два взрыва

В Стамбуле вечером 10 декабря зафиксировано два взрыва. Первый из них прогремел около футбольного стадиона в районе Бешикташ.

Как уже заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, при взрыве есть погибшие. Как изначально рассказали источники Reuters в полиции, погибли, как минимум, 13 человек. По данным Al Jazeera, погибли 15 человек. По последним данным, число жертв достигло 29 человек.

Как сообщает местный телеканал NTV, пострадали 70 человек.

Министр внутренних дел Сулейман Солу приводил цифру в 40 пострадавших, отмечая, что большинство из них — полицейские. По последней информации, пострадали 166 человек.

Солу, в частности, рассказал, что взрывы произошли после матча «Бешикташа» с «Бурсаспором». Одно взрывное устройство было заложено в автомобиле возле гостевого выхода со стадиона. Именно там находилась группа полицейских. Устройство было приведено в действие уже после ухода болельщиков.

Вторая бомба взорвалась в парке, расположенном неподалеку.

В Турции в связи с терактами объявят траур.