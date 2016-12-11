Число жертв терактов в Стамбуле достигло 38 человек

При двух взрывах в Стамбуле погибли 38 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

По его словам, «число наших граждан, погибших при теракте в Стамбуле, достигло 38 человек».

Сойлу уточнил, что из 38 погибших 30 человек являются полицейскими, а семеро — гражданскими лицами. Пока не удалось опознать еще одну жертву.

В больницах сейчас находятся 155 человек раненых.

По делу о терактах задержали троих. Всего полиция задержала 13 человек.

Ранее сообщалось, что власти Турции подозревают в совершении терактов членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.