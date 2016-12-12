В РФ появится особая лицензия на аборты
Правительство РФ выдало предписание медицинским учреждениям о получении отдельной лицензии на услуги по искусственному прерыванию беременности. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Данное предписание вступит в силу уже в декабре 2017 года.
Стоит отметить, что до этого момента аборты входили в общую лицензию на оказание медицинской помощи.
В Минздраве новую меру аргументировали необходимостью контролировать клиники и вести статистику абортов.
Отметим, что верхушка РПЦ неоднократно заявляла о необходимости вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Патриарх Кирилл даже инициировал подписание соответствующей петиции, которой, однако, не дали хода в экспертной группе при правительстве России.