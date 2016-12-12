Нидерланды потребовали лишить Украину дополнительной поддержки ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен предложить странам-лидерам Евросоюза (ЕС) прописать в соглашении об ассоциации с Украиной ряд положений, ограничивающих ее поддержку. Рютте считает необходимым отсутствие гарантий безопасности и дополнительной материальной поддержки Киеву. Также он выступает за то, чтобы не было предусмотрено право для украинских граждан свободно жить и работать в ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

В случае, если его инициатива не будет поддержана ЕС 15-16 декабря в Брюсселе, премьер-министр будет вынужден убедить парламент Нидерландов отменить ограничительное решение. Напомним, что в результате референдума 60% избирателей проголосовали против ассоциации с Украиной.

Если Нидерланды не ратифицируют договор об ассоциации, это можно будет рассматривать как поражение Украины и ЕС и победу для России, считает один из собеседников агентства в дипломатических кругах. При отзыве подписи в соглашении хотя бы одного из государств оно будет считаться недействительным.

Председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что ничего изменять уже нельзя, возможно лишь принять дополнительный протокол, ограничивающий действие основного документа. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов ЕС.