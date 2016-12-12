Агрегаторы освободили от ответственности за новости зарегистрированных СМИ

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте разъяснение некоторых положений закона, регулирующего деятельность новостных агрегаторов.

Этот документ обязывает агрегаторы новостных сайтов, такие как «Яндекс Новости» или «Новости Google» «проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения и незамедлительно прекратить их распространение».

Роскомнадзор поясняет, что «не будет принимать меры ответственности к владельцам новостных агрегаторов в случае распространения недостоверных общественно значимых сведений и иной информации, полученной из следующих источников: сайты зарегистрированных СМИ; официальные сайты органов государственной власти РФ, официальные сайты государственных и муниципальных предприятий».

Таким образом, новостной агрегатор будет обязан проверять информацию лишь незарегистрированных СМИ.