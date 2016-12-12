Аксенов отменил покупку дорогих машин для чиновников Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение отменить покупку дорогостоящих машин для чиновников из Феодосии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Автопарк там сильно изношен, его надо обновлять, это очевидно, но приобретать за бюджетные средства автомобили премиум-класса, тем более повышенной комплектации, неправильно», — отметил глава республики.

Он добавил, что «необходимо найти другое решение».

«Например, существуют лизинговые программы, можно закупить машины российской сборки», — перечислил Аксенов варианты.

Ранее сегодня депутат Госдумы, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила Life о том, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность покупки администрацией Феодосии шести легковых автомобилей премиум-класса общей стоимостью 10 млн рублей.