ФАС открыла новое дело против Apple из-за ремонта iPhone

Федеральная антимонопольная служба решила открыть новое дело против российского представительства компании Apple «Эппл рус». Теперь корпорацию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта iPhone, пишут «Ведомости».

В ФАС обратился владелец iPhone, некий Дмитрий Петров, который пытался отремонтировать дисплей своего телефона в авторизованном сервисном центре Apple. Однако сотрудники центра вместо ремонта предложили автору жлобы замену всего аппарата с доплатой более чем в 22 тысячи рублей.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров подтвердил факт возбуждения нового дела. По его словам, если окажется, что компания действительно виновата, то руководство «Эппл рус» ждет штраф до 20 тысяч рублей, а саму корпорацию — от 300 тысяч до миллиона рублей. Помимо прочего, антимонополисты могут выдать предписание об устранении нарушений.