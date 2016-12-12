12 декабря 2016, 18:08
В Роскомнадзоре нашли виновников «самоблокировки»
Роскомнадзор не пытался заблокировать себя, IP-адрес 127.0.0.1, с помощью которого любой компьютер может обратиться по сети к самому себе, внес в реестр запрещенных сайтов провайдер. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
«Это адрес, который замыкает трафик внутри активного компьютера [и компьютер становится отрезанным от сети], это такая IT-фишка. Они реализовали эту фишку с одной целью, чтобы все СМИ дали ироничные заголовки в отношении Роскомнадзора», — заявил чиновник.
По его мнению, это «проделки провайдера», которые «бьют исключительно по репутации самого этого провайдера».
Название провайдера Ампелонский не сообщил.
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