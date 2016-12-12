Бывший начальник Генштаба России назвал причину захвата Пальмиры ИГ

Захват Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» стал ударом по престижу российской армии, считает бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Его слова приводит «Интерфакс».

Также, по мнению Балуевского, причиной захвата Пальмиры в декабре 2016 года стали гуманитарные паузы, которые позволили боевикам ИГ перегруппироваться.

«Это опять удар по престижу. В том числе — и по нашему престижу. То, что боевики не остановятся — это было понятно. А то, что сегодня делаем мы, мне, как военному, трудно понять — вот эти паузы гуманитарные, в частности», — отметил генерал.

Балуевский также обвинил российских военных в том, что они не следили за маневрами боевиков вблизи Пальмиры.

«Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры…Это неправильно. И мои коллеги, которые там есть — я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели — если это действительно так — что Пальмиру взяли?».

Генерал также выразил уверенность, что Пальмира будет отбита у ИГ. «То, что ее вернут — это нет вопросов», — сказал он.

В марте 2016 года Пальмира была освобождена сирийской правительственной армией при помощи ВКС России. 11 декабря около четырех тысяч боевиков ИГ смогли вновь захватить город.