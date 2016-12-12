Минкомсвязи предложило обнулить книжным магазинам НДС

Минкомсвязи разработало правительственное постановление по поддержке торговли книгами и печатными изданиями в 2017-2018 годах. Документ предусматривает обнуление ставки НДС для книгоиздателей и книжных магазинов, льготные тарифы на почтовые отправления, снижение ставок взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования и ОМС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

От НДС также предполагается освободить газетные киоски, а рекламу книжной продукции отнести к категории социальной.

Также проект постановления предлагает строить многофункциональные культурные центры за счет Минкульта, а не федерального и регионального бюджетов.