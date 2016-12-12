Матвиенко обвинила мужчин-политиков в мировых конфликтах

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что занимающие высшие посты мужчины не справились со своими задачами, допустив мировые вооруженные конфликты, передает «Интерфакс».

«Похоже, что мужчины-политики со своим брутальным стилем не справились с управлением миром. Они допустили войны, конфликты, насилие. Это, конечно, шутка. Но, как говорят у нас в России, в каждой шутке есть доля правды», — заявила Матвиенко на форуме женщин-спикеров парламентов в Абу-Даби.

Она подчеркнула, что глобальной политике необходимы большая гибкость, готовность к компромиссам и толерантность. «Все эти качества свойственны нам, женщинам, в гораздо большей степени, чем мужчинам», — отметила Матвиенко и добавила, что в современном мире женщины все чаще занимают высшие посты власти.

«Мир находится реально на распутье. Мы, женщины-парламентарии, действительно можем принимать решения, предпринимать шаги, которые способны направить ход событий в созидательное русло в интересах всего человечества. И прежде всего — в интересах укрепления безопасности на планете, налаживания подлинного взаимовыгодного сотрудничества», — сказала председатель Совфеда РФ.

Матвиенко заверила, что своим примером такие женщины побуждают других представительниц женского пола к активной деятельности в области политики. «Мы обязаны вовлекать их во все сферы жизни общества, от производства до управления государством. И в то же время не забывать о такой великой нашей миссии, как быть женой, матерью, оберегать домашний очаг, воспитывать детей. Многие из нас сумели сочетать все это. Наш долг — помочь всем женщинам занять активную жизненную позицию. Помочь политически, законодательно, личным примером», — пояснила она.

Матвиенко отметила большой вклад женщин-политиков в осуществление целого ряда программ и проектов, среди которых особых успехов удалось добиться в социальной политике государства. Она уверена, что «женщины могут привнести в политику больше гуманизма».