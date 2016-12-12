СМИ узнали об обмене тела Героя России на шесть сирийских боевиков

Тело погибшего под Пальмирой российского военнослужащего Александра Прохоренко обменяли на шесть пленных боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на представителя курдов, который участвовал в переговорах.

Курдский «Отряд народной самообороны» был посредником между российскими военными и ИГ.

Другой источник издания сообщил, что боевикам «отдали значительно больше». Сами переговоры продолжались около месяца.

Александр Прохоренко был наводчиком российской авиации на позиции ИГ. После того как в марте он был окружен боевиками, то вызвал огонь на себя. Посмертно ему было присуждено звание Героя России.