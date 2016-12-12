Правкомиссия РФ по законотворчеству поддержала соглашение по «Турецкому потоку»

Первый вице-спикер Госдумы России Александр Жуков рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала ратификацию российско-турецкого соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

«Да, комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект. Ждем внесения на ратификацию в Госдуму после рассмотрения на правительстве», — пояснил Жуков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с турецким коллегой Бинали Йылдырымом 6 декабря отметил, что Россия приступит к ратификации этого соглашения в ближайшее время. Парламент Турции ратифицировал его еще 2 декабря.

Напомним, что «Турецкий поток» заменит «Южный поток». Проект предполагает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Длина морской части «Турецкого потока» составит примерно 910 км, а сухопутной части на территории Турции — около 180 км. Стоимость проекта составляет около 11,4 млрд евро.

В начале декабря сообщалось, что «Газпром» подписал контракт по прокладке первой ветки «Турецкого потока».