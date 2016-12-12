За год вкладчики потеряли в российских банках 45 млрд рублей

За текущий год вкладчики банков, лишившихся лицензий в России, уже потеряли 45 млрд рублей. Об пишут «Известия» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Речь идет о средствах на депозитах, которые превышают 1,4 млн рублей и поэтому не покрываются страховкой АСВ.

При этом, как пишет издание, по итогам года объем потерь увеличится. На минувшей неделе ЦБ лишил лицензий четыре кредитные организации — Вега-банк и «М2М Прайвет Банк», Международный банк развития и банк «Русский финансовый альянс».

Вкладчики этих банков могут потерять около 2,8 млрд рублей, подсчитали эксперты. Таким образом, всего вкладчики могут лишиться 47,8 млрд рублей.