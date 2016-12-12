Замглавы ФСИН заявил о точке в деле Дадина

Валерий Максименко — заместитель руководителя ФСИН — заявил, что в деле осужденного Ильдара Дадина, пожаловавшегося на пытки в сегежской колонии, поставлена точка: нарушений не обнаружено. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Что же касается Дадина — то в его "деле" поставлена окончательная точка. Ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к нему незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявила, в возбуждении уголовного дела — отказано. И сейчас Дадин следует к новому месту отбывания наказания», — пояснил Максименко.

Замглавы ФСИН добавил, что Дадин «чувствует себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается; безопасности его ничто не угрожает».

Напомним, что ранее жена Дадина Анастасия Зотова в Facebook сообщила о его пытках, избиениях и угрозах жизни. Она заверяла, что руководство исправительной колонии участвует в истязаниях осужденных. В связи с этим заявлением были проведены проверки ФСИН, СКР, а также аппаратом омбудсмена в Карелии. Врачи, прибывшие в ИК №7 не нашли следов побоев на теле Дадина.

В декабре текущего года стало известно о переводе Ильдара Дадина в колонию в Кировской области. Это решение было принято «в связи с многочисленными обращениями представителей правозащитного сообщества».

Дадин является первым российским осужденным, получившим реальный срок за нарушение закона о проведении митинга.