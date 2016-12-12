РФ выбыла из пятерки стран с крупнейшими оборонными бюджетами

Индия вытеснила Российскую Федерацию из пятерки стран с крупнейшими оборонными бюджетами. Исследование было проведено группой IHS Markit.

Согласно данным в 2016 году госрасходы России на оборону уменьшились на 6,6% (с 51,84 млрд долларов до 48,45 млрд долларов). Теперь страна впервые за несколько лет опустилась на шестое место в рейтинге военно-аналитического издания IHS Jane’s.

В 2017 году официальный бюджет России по направлению «Национальная оборона» опустится до 42 млрд долларов. Прогнозируется, что при сохранении текущего положения РФ к 2020 году может опуститься на седьмую строку, уступив Франции. Оборонный бюджет Франции в текущем году составил 44,3 млрд долларов, что лишь на 4 млрд долларов ниже российских показателей.

В пятерку лидеров рейтинга помимо Индии входят США, Китай, Великобритания, Саудовская Аравия. Оборонный бюджет США составил 622 млрд долларов, Китая — 192 млрд долларов, Великобритании — 53,8 млрд долларов, Индии — 50,7 млрд долларов (вырос на 8,6 %).