СМИ узнали о присутствии командира наемников на приеме в Кремле

На прием в честь Героев Отечества, прошедшем 9 декабря в Кремле, были замечены руководители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По информации СМИ, члены ЧВК воюют в Сирии, а также воевали в Донбассе. Командир «Вагнера» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер) и его заместитель получили награды от президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что именно «Вагнер» сыграла ключевую роль в штурме Пальмиры. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на видео с приема, показанное «Первым каналом».

«На прием приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия», — отмечалось на сайте Кремля.

Торжественный прием состоялся в Георгиевском зале Кремля.