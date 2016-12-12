Доллар и евро обновили минимумы года

В ходе утренних торгов на Московской бирже курс доллара упал на 1,6% — до 61,5 рубля впервые с 25 октября 2016 года. Курс евро также опустился и составил 64,95 рубля. Стоимость евро не падала до такого уровня с 30 июля 2015 года.

Эксперты отмечают, что резкое укрепление рубля происходит в связи с быстрым ростом мировых цен на нефть. Так, стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до 57,52 долларов. Этот показатель на 5,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов подчеркивал, что «российский рынок также откроется ростом, рубль укрепится к другим валютам». Об этом пишет РБК.

Аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что в ближайшее время цены на «черное золото» могут вернуться к отметке 55 долларов за баррель.

«Сокращение странами вне ОПЕК было ожидаемо и практически полностью учтено в ценах; по-прежнему нет четких ориентиров по тому, как будет осуществляться контроль за соблюдением квоты; снижение добычи будет постепенным. Основным риском выступает активизация сланцевых производителей в США, которые могут при нефти выше 50–53 долларов за баррель начать активно наращивать добычу», – пояснила Крылова.

Отметим, что нефть подорожала на фоне подписания 10 декабря соглашения между ОПЕК и не входящими в картель странами о совместном сокращении ее добычи.

Вместе со взлетом курса рубля также изменился индекс ММВБ, который обновил исторический максимум. Он достиг 2229,14 пункта. Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум с конца сентября 2014 года. Он вырос на 2,3%, до 1135,9 пункта.