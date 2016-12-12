Работа «Ельцин-центра» может стать темой для будущей президентской кампании

Кейс «Ельцин-центра» в Екатеринбурге может превратиться в составную часть повестки будущей президентской кампании. Транзитным пунктом в этом случае будут выборы свердловского губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

Если представить себе, что собирательный «Ельцин-центр» поддержит Евгения Ройзмана и он победит, то это может объединить многих акторов рубежа веков и включить их в повестку кампании 18-го года. Поэтому история с критикой «Ельцин-центра» не что иное, как страх, и, следовательно, косвенное подтверждение того, что подобный сценарий возможен.