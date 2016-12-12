Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга и Рособрнадзор «полностью приостановили» лицензию Европейского университета в северной столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор действовал строго в соответствии в законом и приостановил действие лицензии Европейского университета на основании решения районного суда Санкт-Петербурга, согласно которому вуз не устранил выявленные нарушения», — рассказали в Рособрнадзоре. О каких нарушениях идет речь — не уточняется.

Членами попечительского совета ЕУСПб, в частности, являются директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Кудрин написал в своем Twitter Кудрин о приостановке лицензии вуза, «хотя все требования уже были выполнены».

У Европейского университета в СПб приостновили лицензию, хотя все требования уже были выполнены. Надеюсь, коллизия будет решена — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 11 декабря 2016 г.

До 14 декабря все студенты одного из ведущих гуманитарных и социальных вузов должны быть переданы в другие университеты города.

Остановка его работы побудила ЕУ обратиться к президенту России Владимиру Путину. Глава государства потребовал разобраться со сложившейся ситуацией вице-премьеру Ольге Голодец.

В вузе прокомментировали приостановку деятельности, передает «Фонтанка.ру». Там подчеркнули, что университет проверяют с июля по обращениям группы лиц, среди которых депутат Виталий Милонов.

«Жалобы содержали как заведомо ложную информацию (в университете отсутствует медпункт, стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте...), так и информацию, требующую детальной проверки федеральными надзорными органами (например, незаконные перепланировки или нарушения требований законодательства об образовании). Все они были составлены так, чтобы дать основание прокуратуре задействовать для внеплановой проверки практически все контрольно-надзорные органы», – рассказали в ЕУСПб.

В Европейском университете подчеркнули, что «с момента своего создания в 1994 года университет всегда уделял огромное внимание качеству кадров, качеству образовательного процесса, эффективности управления и развитию передовой науки. Руководство университета будет стремиться к урегулированию возникшей ситуации всеми законными средствами, в кооперации с Рособрнадзором и с помощью правительства РФ».