12 декабря 2016, 23:47
Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем почетной награды — «Золотого мяча», который вручается в качестве приза лучшему футболисту, выступающему в Европе, передает Reuters.
Уходящий год действительно был для Роналду весьма результативным: сначала он вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим бомбардиром турнира, а потом в составе сборной Португалии занял первое место на чемпионате Европы по футболу во Франции.
Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk— France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.
«Мои мечты стали реальностью. Я очень доволен и очень счастлив», — прокомментировал присуждение «Золотого мяча» сам футболист.
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