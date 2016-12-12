Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем почетной награды — «Золотого мяча», который вручается в качестве приза лучшему футболисту, выступающему в Европе, передает Reuters.

Уходящий год действительно был для Роналду весьма результативным: сначала он вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим бомбардиром турнира, а потом в составе сборной Португалии занял первое место на чемпионате Европы по футболу во Франции.

Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk — France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.

«Мои мечты стали реальностью. Я очень доволен и очень счастлив», — прокомментировал присуждение «Золотого мяча» сам футболист.